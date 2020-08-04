Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что задержанные в Минске россияне направлялись в Стамбул. Их билеты на самолет – это легенда, — сказал белорусский лидер, выступая с посланием к народу за пять дней до президентских выборов. Лукашенко отметил, что не понимает, зачем лететь в Африку через Северный Полюс. По его словам, задержанные дали показания и признались, что были направлены специально в Белоруссию. Он также сообщил, что на юг страны направлена еще одна диверсионная группа, не уточнив никаких подробностей. О задержании 33 россиян в Минске стало известно на прошлой неделе. Белорусские спецслужбы назвали их бойцами ЧВК «Вагнера», которые приехали для организаций беспорядков в стране в преддверии выборов.

Действия Белорусских властей в связи с задержанием бойцов ЧВК Вагнера не соответствуют масштабам озвученной Лукашенко угрозы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Белорусский политолог Валерий Карбалевич. Он считает, что столь мягкая реакция заставляет усомниться в правдивости официальной версии. По словам Валерия Карбалевича, белорусское общество сейчас разделилось, многие не верят заявлениям Лукашенко.