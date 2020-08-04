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22:04, 04 августа 2020

Минздрав Ливана сообщает о 30 погибших в результате взрывов в Бейруте

Сильнейшие взрывы потрясли Бейрут. Их эпицентр находился неподалеку от морского порта столицы Ливана. Ее больницы, по данным Минздрава, переполнены, и пострадавших приходится везти в окрестности Бейрута. При этом власти пока не называют возможные версии случившегося.

Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.

Серия взрывов в Бейруте первоначально не выглядела настолько мощной: она ограничивалась лишь одним из крупных зданий, похожих на склад, недалеко от морской гавани. И хотя в результате от эпицентра шел относительно высокий столб дыма, следующий взрыв оказался в разы мощнее. На Кипре, находящемся в 250 километрах от ливанской столицы, утверждают: толчок тоже почувствовали.

Огромное облако, похожее на гриб, накрыло Бейрут сразу после взрыва, а вслед за этим в небо взлетел столб рыжего дыма. Оказались разрушенными или значительно поврежденными здания на расстоянии в несколько километров. Повсюду вблизи случившегося обломки и разбросанные машины, а также пыль. Губернатор города категоричен: по его оценке, пострадала половина города. Он даже сравнил взрыв с ядерной атакой на Хиросиму и Нагасаки. До многих людей помощь до сих пор не может добраться из-за того, что они либо находятся под завалами, либо забаррикадированы в своих домах.

Минздрав только что сообщил о 30 погибших – но их число, отмечают местные издания, будет расти. Пострадавших уже свыше 2 тысяч, сообщает ливанский Красный крест – но и там говорят: цифра не окончательная. В больницах уже почти нет мест, передает канал Sky News: в одной из них признались, что уже приняли 500 человек. Среди жертв оказался глава партии Аль-Катаиб, ранены, по предварительным данным, супруга и дочь премьер-министра Хасана Диаба. Сам он это не комментирует, но уже объявил в Ливане день траура.

В МВД страны призвали дождаться расследования мощнейшего взрыва. Тем не менее, уже появляются возможные версии. Первоначально говорилось о взрыве на складе пиротехники – но ее отвергли спецслужбы. Затем утверждалось, что все произошло из-за удара армии Израиля по объекту радикальной группировки Хезболлах – но обе стороны это опровергли. Наконец, еще одна версия, по данным Ливанских СМИ – это взрыв селитры, который свыше года хранился после конфискации на одном из судов.

О готовности помочь Ливану уже сообщили страны Евросоюза, Турция и США. Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.



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