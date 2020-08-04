Ливанские СМИ сообщают о по меньшей мере десяти погибших в результате мощного взрыва в Бейруте

В их числе оказался генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджайян. В свою очередь, телеканал «Аль-Арабия» передает, что ранения получили супруга и дочь-премьер министра страны Хассана Дияба, а также несколько его советников. Всего речь идет о сотнях раненых. Телеканал «Аль-Джазира» передает со ссылкой на Минздрав, что больницы Бейрута переполнены. Раненые направляются в медучреждения в окрестностях города.

Незначительно пострадала, в том числе, и сотрудница российского посольства. Повреждения получило и само здание дипмиссии. Об этом рассказал «Эху Москвы» пресс-атташе Дмитрий Лебедев.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду днем траура. Взрыв прогремел этим вечером в порту Бейрута. Он был настолько сильным, что его ощутили даже на Кипре, который находится более чем в двухстах километрах. Повреждены многие здания, перевернуты автомобили. Причины случившегося пока точно неизвестны. По одной из версий, взорвался склад с пиротехникой.