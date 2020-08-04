Охрана московского рынка «Фуд сити» задержали журналиста интернет-издания «МБХ медиа» Сергея Теплякова при выполнении редакционного задания. Это произошло, когда он делал съемку для подготовки материала. Он рассказал, что его насильно увели в подвальное помещение и потребовали удалить отснятое. Редакция «МБХ медиа» сообщила о произошедшем в полицию Приехавший наряд отвез журналиста в отделение. Там он подал заявление о незаконном удержании и воспрепятствовании журналистской деятельности. По словам полицейских, сотрудники «Фуд сити» тоже написали заявление на Теплякова, но его содержание неизвестно.