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21:04, 04 августа 2020

Хамовнический суд Москвы не стал отправлять под стражу обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького

Евгению Костину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 3 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В ходе заседания на аресте настаивало следствие, прокурор, обвиняемый и его защита просили не отправлять его под стражу. По данным ТАСС, в ходе заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Драка с участием нескольких десятков человек произошла в парке Горького 2 августа во время празднования Дня воздушно-десантных войск. Два росгвардейца пострадали.



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