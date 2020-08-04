Хамовнический суд Москвы не стал отправлять под стражу обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького

Евгению Костину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 3 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В ходе заседания на аресте настаивало следствие, прокурор, обвиняемый и его защита просили не отправлять его под стражу. По данным ТАСС, в ходе заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Драка с участием нескольких десятков человек произошла в парке Горького 2 августа во время празднования Дня воздушно-десантных войск. Два росгвардейца пострадали.