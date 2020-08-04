Власти Ливана пока только приблизительно оценивают число жертв и пострадавших в результате мощнейшего взрыва в Бейруте

Тем не менее, премьер-министр страны уже объявил среду днем траура по погибшим.

Предварительные данные, которые передает агентство Reuters, свидетельствуют о по меньшей мере десяти погибших и сотнях раненых. При этом такие сведения официально не комментируются: различные издания ссылаются на источники в спецслужбах Ливана. Скорее всего, отмечает местная пресса, число жертв будет увеличиваться. Многие люди находятся под обломками зданий или забаррикадированы в них.

Есть жертвы и раненые среди местных политиков и их семей. Только что агентство ТАСС со ссылкой на ливанское телевидение сообщило о гибели лидера националистической партии Аль-Катаиб. В свою очередь, по данным канала «Аль-Арабия», ранены супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, а также несколько его советников.

Президент страны Мишель Аун уже созвал экстренную встречу Высшего совета по национальной обороне. Пока власти не называют возможных причин взрыва в Бейруте. Первоначально говорилось, что эпицентром стал склад пиротехники, однако в спецслужбах это отрицают, утверждая, что взорвались некие другие вещества, хранившиеся долгое время. Среди одной из версий – селитра, конфискованная более года назад и хранившаяся на складе. Также утверждалось о возможном ракетном ударе армии Израиля по объекту радикальной группировки Хезболлах, но обе стороны это опровергли.

Об одной раненой сообщили в посольстве России в Ливане. Дипломаты уверяют, что она пострадала незначительно и ее жизни ничего не угрожает.