Посольство России в Ливане не располагает данными по поводу пострадавших от взрыва россиянах

Российское посольство в Ливане не располагает данными о пострадавших в результате взрыва в Бейруте россиянах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе Дмитрий Лебедев.

«После крупного взрыва в районе морского порта Бейрута наиболее пострадали прилегающие к нему районы. В данный момент продолжаются спасательные работы. Местные власти пока не уточнили количество погибших и раненых. Также мы не располагаем сведениями относительно россиян, пребывающих в Ливане, которые могли пострадать», — отметил дипломат.

Как добавил Д.Лебедев, версии причин взрыва разнятся.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о сотнях раненых в результате взрыва. Согласно первым данным погибли не менее 10 человек. По даным СМИ, одной из жертв стал лидер ливанской партии Катаиб.

Место происшествия посетил начальник управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим. Он считает преждевременным говорить о теракте в порту Бейрута. А.Ибрагим также отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по жертвам взрыва в столице страны.