ТАСС: Участник драки бывших десантников с росгвардейцами в парке Горького признал вину и раскаялся в содеянном

ТАСС передает, что участник потасовки бывших десантников с сотрудниками Росгвардии в парке Горького признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщил агентству источник, близкий к следствию. В настоящее время Хамовнический суд решает вопрос об избрании Евгению Костину меры пресечения. Прокурор, сам обвиняемый и его защита просили о домашнем аресте. Следствие хочет отправить его под стражу до 3 октября. Драка между бывшими военнослужащими и сотрудниками спецназа ОМОН произошла 2 августа во время празднования Дня ВДВ.