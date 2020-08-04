Reuters сообщает о по меньшей мере 10 погибших в результате взрыва в порту Бейрута

Об этом агентству сообщили источники в системе здравоохранения и сил безопасности Ливана. О наличии погибших и пострадавших говорил также министр здравоохранения страны, не уточняя никаких цифр. Информагентства передают о сотнях раненых. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, а также несколько советников главы кабинета. Ущерб нанесен президентскому дворцу и многим другим зданиям, в том числе, посольству России. Пострадавших среди его сотрудников нет, — сообщили Интерфаксу в российской дипмиссии. Сейчас дипломаты выясняют судьбу россиян, которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. О причинах случившегося пока точно неизвестно. По предварительным данным, взрыв стал следствием пожара на складе пиротехники. Ситуацию, возможно, усугубило нахождение по близости баллонов с газом. Между тем, телеканал «Аль-Хадас» передает, что взрыв мог произойти в результате нанесения ударов со стороны Израиля по складам радикального движения Хезболла. В Хезболле сказали, что это не соответствует действительности. Израильское государственное радио «Кан» сообщило со ссылкой на источник, что Израиль не имеет к случившемуся никакого отношения.