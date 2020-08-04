Следственный комитет впервые начал проверку избиения полицейскими участника прошлогодних летних протестов в Москве

Жалобу подал Михаила Файто, сообщает «Комитет против пыток». Файто задержали на акции 3 августа прошлого года. По его словам, его избили в ОВД «Печатники», когда он выходил из автозака, за то, что он стал задавать вопросы и оспаривать законность действий сотрудников полиции. Врачи зафиксировали у молодого человека повреждения пальца, ушибы и ссадины.

Ранее Файто написал заявление в СК, МВД и Росгвардию, но там пришли к выводу, что «оснований для принятия мер оперативного реагирования не имеется». Позже Файто и еще четверо участников акций подали жалобы в Европейский суд по правам человека.