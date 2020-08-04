Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало призвал Владимира Путина «не подставлять плечо» Александру Лукашенко

Он назвал «неадекватным поведение белорусских властей по отношению к России» задержание 33 россиян, которых власти назвали наемниками ЧВК «Вагнер». По его мнению, их арестовали «по надуманным обвинениям». Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси в своем обращении, которое цитирует телеканал «Дождь», просит российского лидера поддержать проведение свободных выборов в Беларуссии и осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику».

В конце июля Цепкало сообщил, что из опасений ареста уехал из Беларуссии вместе с детьми. Сначала он приехал в Москву, затем в Киеве.