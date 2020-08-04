Два сильнейших взрыва прогремели в районе порта в Бейруте несколько часов назад

По последним данным, они произошли возле зернохранилищ на складе пиротехники.

После первого взрыва в столице Ливана, относительно небольшого, как следует из видеозаписей в соцсетях, последовали многочисленные разрывы пиротехники. Уже после этого – второй взрыв, мощнейший, вслед за которым над местом случившегося поднялось огромное облако в виде гриба и заметный за несколько километров столб рыжего дыма. Звук взрыва почувствовали даже на Кипре, в 250 километрах, утверждает местное телевидение.

В районе случившегося – множество уничтоженных либо сильно поврежденных зданий, у многих из которых выбиты стекла. Повсюду – брошенные машины и многочисленные обломки. Агентство РИА Новости сообщает, что многих людей ранило осколками. Повсюду – звуки сирен. Местные жители отмечают перебои в работе интернета. Губернатор Бейрута уже успел сравнить взрыв в порту с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

По последним данным агентства Рейтер, погибли как минимум десять человек, сотни пострадали. При этом на месте взрыва работают 30 команд Красного креста, а с одной из пожарных бригад, которая выехала на вызов после первого взрыва, пропала связь. Причины трагедии пока неизвестны – при этом арабский телеканал «Аль-Хадас» утверждает, что это мог быть ракетный удар Израиля по складу радикального движения «Хезболлах».

В российском посольстве в Бейруте уверяют, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, но при этом здание оказалось повреждено.