Порядка 50 человек попытались остановить строительные работы на территории Бадаевского завода в Москве – Митрохин

Порядка 50 человек попытались остановить работы по строительству жилого комплекса на территории Бадаевского пивоваренного завода в Москве, один активист пострадал. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Сейчас я нахожусь на территории Бадаевского завода. Здесь внезапно в 5 утра с нарушением закона о тишине началось огораживание завода. Компания «Capital Group» собирается его частично уничтожить и построить над ним на высоких сваях огромное коммерческое жилое здание. Граждане возмущены, сюда пришло порядка 50 человек», — рассказал С.Митрохин.

Как уточнил политик, строители вопреки требованиям москвичей «не стали прекращать незаконные работы, после чего произошло столкновение». «Был избит и порезан молодой человек Рамиль. Кроме того, людям были нанесены ушибы, в том числе мне», — отметил С.Митрохин.

Он подчеркнул, что граждане выступают против сноса исторических зданий Бадаевского завода в Дорогомилово. «При этом работы начались под видом сохранения и спасения завода. Об этом заявляли представители «Capital Group». Однако работы ведутся с грубейшими нарушениями, в том числе отсутствует информационный щит, который должен быть установлен за 10 дней до начала работ. Кроме того, нарушения содержатся и в документации, поскольку на ряд строений по этому адресу не разрешено устанавливать забор», — заключил С.Митрохин.