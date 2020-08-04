Издание Axios сообщает о появлении конкурента у компании Microsoft о возможном приобретении части бизнеса TikTok

Интерес к приобретению видеосервиса выразила корпорация Apple. Впрочем, в самой компании это опровергли. Накануне Microsoft публично заявила о своем интересе к покупке TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Официальное уведомление направлено в комитет по иностранным инвестициям США.
2020-08-04T19:37:24+03:00
2020-08-04T19:37:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 04 августа 2020
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