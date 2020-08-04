Mash: Столкновение мигрантов с сотрудниками Росгвардии произошло в Самарской области на границе с Казахстаном

Телеграм-канал Mash сообщает о столкновении мигрантов с сотрудниками Росгвардии в Самарской области на границе с Казахстаном. Эту информацию подтвердил РБК источник в областном правительстве. В Росгвардии участие бойцов в конфликте опровергли. По данным Mash, у границы столпились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако, из-за коронавируса, границы закрыты. Застрявшие там люди живут в палаточном лагере. Устав от ожидания, они попытались прорвать границу.
2020-08-04T19:37:05+03:00
2020-08-04T19:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 04 августа 2020
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