Mash: Столкновение мигрантов с сотрудниками Росгвардии произошло в Самарской области на границе с Казахстаном

Телеграм-канал Mash сообщает о столкновении мигрантов с сотрудниками Росгвардии в Самарской области на границе с Казахстаном. Эту информацию подтвердил РБК источник в областном правительстве. В Росгвардии участие бойцов в конфликте опровергли. По данным Mash, у границы столпились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако, из-за коронавируса, границы закрыты. Застрявшие там люди живут в палаточном лагере. Устав от ожидания, они попытались прорвать границу.