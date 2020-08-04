В столице Ливана Бейруте произошел сильный взрыв

Очевидица Рита Ахмад рассказала, что в домах повылетали стекла, весь город в дыму. РИА Новости сообщает, что несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди. Есть много раненых, в основном из-за разбитого стекла, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника «Красного креста». Там предположили, что под завалами могут быть люди. Министр здравоохранения страны заявил, что погибших и раненых очень много. Пострадавших вывозят машины скорой помощи, отмечается, что ранения в основном осколочные. По данным ливанского издания Daily Star, взрывов было несколько – сначала слабее, потом более мощные. На кадрах видно, как над местом происшествия сначала поднимается огромное облако в виде гриба, а затем – столпы черного, белого и красного дыма. Причины случившегося пока точно неизвестны. По одним данным, это стало следствием пожара на складе пиротехники, однако, было предположение даже о ракетном ударе.