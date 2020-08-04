Подмосковные «Химки» на своём сайте объявили о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном

Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном. По заверению клуба, договор был расторгнут по соглашению сторон.

Тренерская рокировка в Химках превратилась в настоящий триллер. Сергей Юран возглавил подмосковную команду в январе. И до момента остановки Чемпионата ФНЛ из-за пандемии провел с ней лишь два матча. Однако показанных результатов хватило, чтобы занять второе место и обеспечить выход в Премьер Лигу. При этом в руководстве клуба не раз заявляли о финансовых проблемах. И нежелании в этой связи играть в РПЛ.



Тем временем в розыгрыше кубка страны Химки под руководством Юрана сотворили настоящую сенсацию, дойдя до финала, где в упорной борьбе уступили Зениту. При этом сам тренер неоднократно заявлял, что даже в таком составе команда сможет достойно выступить в Премьер Лиге.

Между тем, помочь подмосковному клубу материально решили в московском Спартаке. Химчане от помощи не отказались, подтвердив свое участие в РПЛ в новом сезоне.

И почти тут же пошли слухи об отставке Сергея Юрана и назначении на пост главного тренера Дмитрий Гунько. Работавшего ранее как раз со спартаковской молодежью. Стало ли это одним из условий сделки, неизвестно. Но даже коллективное письмо подмосковных футболистов в поддержку тренера, написанное главе Московской области Воробьеву, не спасло Юрана от отставки.

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев заявил сегодня, что контракт с Юраном расторгнут по обоюдному согласию. При этом ранее наставник пообещал подать иск в УЕФА против подмосковного клуба.