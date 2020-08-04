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Эксклюзив Эха 19:05, 04 августа 2020

Комитет против пыток: СК начал проверку по жалобы на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года

Следственный комитет России (СКР) впервые начал проверку по жалобе на насилие со стороны полицейских во время московских протестов 2019 года. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель московского отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина.

«Насколько нам известно, это первая проверка. Практически год наши юристы бились за то, чтобы нашего заявителя Михаила Файто признали невиновным в административном правонарушении. Это произошло две недели назад. Судом установлен факт, что он не совершал административного правонарушения. Соответственно, применять к нему законную силу было невозможно, так как для этого не было оснований», — рассказала правозащитница.

А.Гарина добавила, что Комитет против пыток повторно подал заявление с информацией о решении суда в СКР, и только тогда ведомство согласилось его принять. «Соответственно, теперь СКР проводит проверку. Это первый случай по митингам, которые были 27 июля и 3 августа в Москве», — заключила она.

3 августа 2019 года Михаил Файто был задержан в центре Москвы и доставлен в одно из отделений полиции. По словам задержанного, он был избит полицейскими при выходе из автозака из-за того, что стал задавать вопросы и оспаривать законность действий сотрудников МВД. Впоследствии врачами у него были диагностированы повреждения связок пальца, «ушиб лучезапястного сустава, ссадина лица, туловища и конечностей».

Еще в 2019 году по этим фактам было подано сообщение о преступлении в СКР. Однако проведения доследственной проверки за этим не последовало.

15 июня 2020 года юристы Комитета против пыток направили в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах Михаила Файто. В жалобе заявитель указывает на незаконное применение к нему физического насилия со стороны сотрудников полиции, а также на то, что Следственный комитет отказался даже проверить эту жалобу. Михаил Файто смог добиться проверки СК только после того, как суд 26 июня прекратил его административное дело за участие в несогласованной акции за отсутствием состава преступления.



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