Адвокаты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана подтвердили информацию о его этапировании из СИЗО в колонию

Адвокаты осужденного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана подтвердили информацию о его этапировании из СИЗО в колонию. Ранее об этом сообщил его брат Дэвид Уилан.

Пока защита не знает, куда именно доставят Уилана. По мнению его адвоката Владимира Жеребенкова, с большой долей вероятности это будет специализированная колония в Мордовии для иностранцев, передает агентство «Интерфакс». Это подтверждает и региональная Общественная наблюдательная комиссия, сообщает уже, в свою очередь, агентство ТАСС. Предположительно Уилан сначала отбудет карантин в одной из транзитных колоний, а затем его доставят в исправительное учреждение строгого режима. Одновременно с этим в посольствах США и Великобритании утверждают, что официальных уведомлений о его этапировании из столичного СИЗО «Лефортово» не получали.

Уилану, который является одновременно гражданином США, Канады и Ирландии, а также подданным Великобритании, предстоит отбыть наказание в 16 лет заключения. Такой приговор ему назначил в июне этого года Мосгорсуд. По словам адвокатов, следствие считает, что Уилан пытался получить секретные сведения, когда получил флешку в конце декабря 2018 года. Американец не признал вину в шпионаже, но обжаловать приговор не стал.

В МИДе ранее говорили, что переговоров об обмене Уилана не ведется. Защита на этом фоне пояснила, что не проявляет особой активности в этом вопросе и американская сторона.