Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута

По предварительным данным, это произошло на складе с пиротехникой, — сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин». Агентство ТАСС информирует, что по близости находится база ВМС Ливана. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что взрыв произошел в месте размещения нефтяных резервуаров. Также отмечается, что взрывов было несколько, причем настолько сильных, что грохот слышался более чем в 20 километрах от города. Повреждены некоторые жилые дома и офисы. В соседних домах обрушились перекрытия, стекла выбиты не только в близстоящих зданиях, но и находящихся за несколько километров. По предварительным данным, пострадали десятки человек. Между тем, на кадрах, которые сейчас показывают многие телеканалы, виден сам момент взрыва, когда над зданием поднимается огромное облако в виде гриба. Затем появляются гигантские столпы черного, красного и белого дыма. На улицах толпы людей и перевернутые машины. Причины случившегося пока не установлены. Телеканал «Аль-Хадас» не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. В порту уже работают экстренные службы, в том числе пожарные.