Заявления Лукашенко наносят ущерб российско-белорусским отношениям и повлекут серьезные последствия – депутат Затулин

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко наносят ущерб российско-белорусским отношениям и повлекут серьезные последствия. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.



«В сегодняшнем выступлении Лукашенко заявил, что теперь он рассматривает отношения с Россией как партнерские, а не как братские. Меня как депутата интересует, следует ли из этого, что наш сосед уже не рассматривает договор о союзном государстве как действующий», — отметил он.

С точки зрения К.Затулина, история с задержанием 33 россиян, которых в Минске называют членами частной военной компании «Вагнера», «была использована, чтобы выдумать угрозу Белоруссии». «Лукашенко решил разыграть эту карту, чтобы объяснить, почему он должен переизбираться и проводить избирательную кампанию в репрессивном духе. Все это наносит огромный ущерб как самой Белоруссии, так и российско-белорусским отношениям. Я считаю, что рассматривать лично Лукашенко как союзника вряд ли возможно», — подчеркнул депутат.

По словам К.Затулина, поведение белорусского лидера «угрожает гражданам и наносит ущерб репутации России». «Я не представляю ситуации, чтобы Россия умоляла кого-то на коленях остаться союзниками. Мы не должны вести себя так по отношению к кому бы то ни было, какими бы заслугами в прошлом мы его не награждали. Я считаю, что наступило время серьезных решений», — заключил депутат.

Сегодня Лукашенко пригрозил России пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии. В обращении к народу президент Белоруссии заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы — на ней решили отработать новые технологии «цветных революций».

Лукашенко также отметил, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться в другие страны — они были целенаправленно засланы в страну. Информацию о том, что задержанные летели транзитом через Белоруссию, президент назвал «враньем».