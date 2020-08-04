Власти белорусского города Слуцка отказали в проведении митинга сторонников кандидата в президенты Тихановской

Власти белорусского города Слуцка отказали в проведении митинга сторонников кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Они сослались на срочный ремонт, — сообщила «МБХ медиа» пресс-секретарь политика Анна Красулина. По ее словам, там уже все перекрыто и перерыто, приехал ОМОН и автозаки. В свою очередь, белорусский блогер Некста сообщает, что на месте предполагаемого митинга начались задержания.
2020-08-04T18:32:48+03:00
2020-08-04T18:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 04 августа 2020
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