Мосгорсуд признал законным продление ареста создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Ранее арест был продлен на три месяца, до 6 ноября. В ходе предыдущего заседания суд приобщил к материалам дела справки об инвалидности бабушки Воронцова, а также ряд поручительств, в том числе от депутата Госдумы Валерия Рашкина, телеведущей Ксении Собчак, журналиста Ильи Азара и политика Льва Шлобсерга. Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний не связанную с помещением под стражу. Воронцова обвиняют в вымогательстве. Вину он не признает.