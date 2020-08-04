Мосгорсуд признал законным продление ареста создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Ранее арест был продлен на три месяца, до 6 ноября. В ходе предыдущего заседания суд приобщил к материалам дела справки об инвалидности бабушки Воронцова, а также ряд поручительств, в том числе от депутата Госдумы Валерия Рашкина, телеведущей Ксении Собчак, журналиста Ильи Азара и политика Льва Шлобсерга. Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний не связанную с помещением под стражу. Воронцова обвиняют в вымогательстве. Вину он не признает.
2020-08-04T18:32:04+03:00
2020-08-04T18:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 04 августа 2020
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