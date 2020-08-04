Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана подтвердила его этапирование в колонию для отбытия наказания

В какую именно, пока неизвестно. В «Лефортово» его нет, сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Жеребенков. Он не исключил, что Уилана действительно отправили в Мордовию, так как там есть колония для иностранных граждан. Ранее сегодня об этом сообщил брат Пола Уилана Дэвид. Жеребенков также предположил, что его подзащитного могли этапировать из-за задержки переговоров о его обмене. При этом, он отметил, что переговоры продолжаются. Между тем в российском МИД информацию о переговорах по обмену Уилана категорически отрицают.
2020-08-04T18:31:33+03:00
2020-08-04T18:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 04 августа 2020
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