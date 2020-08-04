Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

Как пишет РИА Новости, этому предшествовал небольшой хлопок. Через пять минут появился черный и белый дым. Затем произошел более сильный взрыв. В небо поднялся столп красного дыма. В окрестных домах, а также в зданиях, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра, взрывной волной выбиты стекла. Причины случившегося пока неизвестны.