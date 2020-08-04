Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Такие оценки убытков туристической отрасли дают в «Ростуризме». Глава «Ростуризма» Зарина Догузова в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказала, по итогам прошлого года туризм принес экономике страны около 11 миллиардов долларов. Это было сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов и леса. С момента прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами в марте отрасль терпит убытки в сотни миллиардов рублей. Еще в середине июня в интервью телеканалу РБК руководитель ведомства заявила, что по итогам первой половины года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 триллионов. К настоящему времени Москва объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией. Во многих других странах также действуют правила, делающие въезд в них невозможным для большинства россиян. Сегодня же власти Черногории внесли Россию в так называемый «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Для граждан государств из этого списка не предусмотрено дополнительных условий въезда в связи с пандемией. Однако, как обратил внимание вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, Россия пока не открыла границы на выезд. Горин добавил, что многие другие страны уже также изъявляли желание принять российских туристов, однако эпидемиологическая обстановка этого сделать пока не позволяет.

В свою очередь в Черногории решение об открытии границ для россиян и жителей ряда других стран объяснили именно потребностями туристической индустрии.

Некоторые авиакомпании продают авиабилеты в страны, с которыми приостановлено авиасообщение. Это может нарушать права граждан, — считают в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство предлагает Министерству транспорта обратить внимание на эту ситуацию, — сообщает Интерфакс.

По данным властей, в июле Крым посетили почти полтора миллиона туристов. Большинство приехали в регион по Крымскому мосту. – написал на своей странице во ВКонтакте глава республики Сергей Аксенов. По его словам, практически все номера местных отелей и санаториев в среднем ценовом сегменте забронированы до начала осени.