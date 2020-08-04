Нехватка жизненно важного препарата грозит петербургским больным рассеянным склерозом

Они просят помощи у общественников и чиновников. Горожанин Алексей Мазуров рассказал о том, что не получит лекарство от рассеянного склероза уже в сентябре. Он опубликовал просьбу о помощи на странице в социальной сети Фейсбук. По словам Мазурова, проблема затронет несколько сотен больных. Они сообщили о недостатке препарата в общественную организацию пациентов. Если люди не получат лекарство, им грозят серьёзные последствия, считает президент петербургского объединения больных рассеянным склерозом Марина Валюх.

Напомним, в прошлом году петербуржские больные получили один из препаратов против рассеянного склероза только после того, как обратились в суд. Канал РБК уточняет, что чиновники так и не признали проблему.

Сбой в снабжении лекарства произошёл не на городском, а на федеральном уровне, сообщил «Эху Москвы» депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский. Добавим, в прошлом году в Петербурге минздрав зафиксировал самый большой в России рост числа больных рассеянным склерозом.