Саратовский подросток осужден на семь лет за нападение на школу

Вольский районный суд Саратова признал 15-летнего подростка виновным в покушении на убийство. Потерпевшими по делу был признан 21 человек.

28 мая прошлого года учащийся школы поселка Большевик Саратовской области пришел в класс с топором и бутылками с зажигательной смесью. Перед входом мальчик записал видеообращение и опубликовал его в своих соцсетях. Он заявлял, что должен «это сделать». Он кинул бутылку под дверь класса, где в это время шли экзамены. Она не загорелась. После этого выбежал в коридор и ударил топором 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в районную больницу с тяжелой травмой головы. Впоследствии она частично ослепла. Нападавшего задержали в этот же день. На суде он заявлял, что не хотел никого убивать, а только попугать и обратить внимание на аморальный образ жизни, который ведут его сверстники. В рамках следствия были проведены экспертизы, в том числе психологическая. Подростка признали вменяемым. В течение года он находился в СИЗО. Суд отправил школьника в воспитательную колонию на семь лет. Решение в законную силу еще не вступило, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Был также удовлетворен иск потерпевших о взыскании одного миллиона рублей компенсации.

Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя ранее заявляла, что по действиям саратовского подростка видно, что его героем был Владислав Росляков. В октябре 2018 года 18-летний Росляков принес в керченский техникум помповое ружье и самодельное взрывное устройство. Его жертвами стал 21 человек.