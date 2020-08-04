Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:23, 04 августа 2020

Саратовский подросток осужден на семь лет за нападение на школу

Вольский районный суд Саратова признал 15-летнего подростка виновным в покушении на убийство. Потерпевшими по делу был признан 21 человек.

28 мая прошлого года учащийся школы поселка Большевик Саратовской области пришел в класс с топором и бутылками с зажигательной смесью. Перед входом мальчик записал видеообращение и опубликовал его в своих соцсетях. Он заявлял, что должен «это сделать». Он кинул бутылку под дверь класса, где в это время шли экзамены. Она не загорелась. После этого выбежал в коридор и ударил топором 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в районную больницу с тяжелой травмой головы. Впоследствии она частично ослепла. Нападавшего задержали в этот же день. На суде он заявлял, что не хотел никого убивать, а только попугать и обратить внимание на аморальный образ жизни, который ведут его сверстники. В рамках следствия были проведены экспертизы, в том числе психологическая. Подростка признали вменяемым. В течение года он находился в СИЗО. Суд отправил школьника в воспитательную колонию на семь лет. Решение в законную силу еще не вступило, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Был также удовлетворен иск потерпевших о взыскании одного миллиона рублей компенсации.

Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя ранее заявляла, что по действиям саратовского подростка видно, что его героем был Владислав Росляков. В октябре 2018 года 18-летний Росляков принес в керченский техникум помповое ружье и самодельное взрывное устройство. Его жертвами стал 21 человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 115 6 12842 29.07
Блоги

Владимир Осин адвокат

Путин должен уйти, а что взамен? Какой смысл бороться за права и свободы, если нет борьбы за установление власти Конституции?..

5 63 6 8795 01.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 110 6 15180 29.07
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 72 6 11344 31.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 304 6 49960 31.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 30925 28.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 29472 30.07
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: Влево, влево, еще левей! Живущие в Соединенных Штатах выходцы из России, что прошли в свое время через горнило коммунистической власти, с ужасом смотрят на то, что происходит вокруг…

5 358 6 64602 03.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Беги, беззаконие, беги Своими действиями они показали, что опасность ковида для них только предлог для того, чтобы препятствовать гражданам публично, на улицах города, выражать свое протестное мнение…

5 48 6 9312 03.08
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 45 6 9036 03.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 67 6 13397 01.08
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 140 6 29067 02.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Второй белорусский фронт Его главный соперник на выборах не тот, кто с гневом выводит людей на площади в Минске, а тот, кто тихо улыбается в кабинете на Красной площади в Москве…

5 45 6 9767 16:24
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 239 6 51576 03.08
Блоги

Официальный ответ Центра общественных связей ФСБ РФ на запрос Союза журналистов России »…инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности»...

5 35 6 8149 03.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 223 6 56434 29.07

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска Он утверждает, что направлены миллиардные ресурсы на дестабилизацию в стране в преддверии выборов…

5 26 6 15202
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 76 6 135387 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 45 6 8982 03.08
Блоги

+ Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском После появились предположения, что Беларусь — лишь транзитный пункт на пути отряда. Новые данные говорят о несостоятельности этой конспирологической версии…

5 185 6 154910 03.08
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Представьте, какая несправедливость: люди убивали и грабили (даже если не они, то их товарищи точно) в другой совсем стране, а взяли их за переворот в Белоруссии, который они точно не собирались делать…

5 90 6 92693 01.08
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8660049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4580102

Сегодня в эфире