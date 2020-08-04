Костырко: Базы данных, выставленные на продажу, не имеют отношения к списку э-избирателей на голосовании по поправкам

Столичные власти утверждают, что базы данных, выставленные на продажу в даркнете, не имеют отношения к списку избирателей на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции. Начальник управления смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко называет базу «пустышкой», а продавцов – мошенниками. Костырко напомнил, что в электронном виде проголосовать по поправкам могли только жители Москвы и Нижнего Новгорода. Основатель компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что эта та же самая база данных, которая появилась в интернете после расследования «Медузы». 9 июля «Медуза» сообщила о том, что данные с номерами и сериями паспортов интернет-избирателей из Москвы и Нижегородской области хранятся практически в открытом доступе на одном из государственных сайтов.