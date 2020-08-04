Газпром с сегодняшнего дня может возобновить строительство финального участка газопровода «Северный поток-2»

Получено разрешение Дании. В начале июля проект был одобрен датским энергетическим комитетом и за прошедший месяц это решение не было оспорено, — сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет Файнэншл таймс, аналитики считают, что оставшиеся 160 километров трубопровода до побережья Балтийского моря в северной части Германии могут быть проложены примерно за три месяца. Проект позволит российскому Газпрому удвоить поставки газа в Евросоюз, минуя территорию центральной Европы, что, как считают в Польше и ряде других стран региона, может подорвать их энергетический сектор. Накануне польский антимонопольный комитет предъявил Газпрому иск на 50 миллионов евро за неоказание помощи в начатом два года назад расследовании, касающемся нарушений российской компанией европейского антимонопольного законодательства в ходе строительства Северного потока-2. В прошлом году почти такому же штрафу со стороны Варшавы была подвергнута французская Engie, одна из пяти западных компаний, финансирующих этот 11-миллиардный проект.

Северный поток-2 продолжает сталкиваться с постоянно нарастающей критикой также и со стороны администрации Трампа, продолжает британское издание. На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в Сенате заявил, что США усилят санкции в отношении всех компаний – от заправщиков, поставляющих топливо для российских трубоукладчиков, до банков и страховщиков, — помогающих России завершить строительство: «Мы хотим, чтобы Европа имела в своем распоряжении безопасные и стабильные энергоресурсы, доступ к которым не может быть перекрыт, когда Россия того пожелает», — цитирует Помпео Рейтер. – То же информагентство, ссылаясь на сенатское расследование, сообщает, что базирующиеся в США международные лоббистские компании как BGR Group, Roberti Global и ряд других только за шесть месяцев этого года получили от оператора Северного потока почти 1.7 млн долларов, что вдове больше аналогичных данных по прошлому году и превышает суммы, полученные ими за весь 2018 год.

Как передает Reuters, Германия считает благом для Европы строительство «Северного потока-2». Берлин пригрозил Вашингтону ответными санкционными мерами.