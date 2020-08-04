Бывший король Испании Хуан Карлос I, решивший уехать из страны, по данным СМИ уже находится в Доминиканской республике

Бывший король Испании Хуан Карлос I, решивший уехать из страны, по данным местных газет уже находится в Доминиканской республике. Его отъезд связывают с громким коррупционным скандалом, в центре которого оказался экс-монарх.

Письмо Хуана Карлоса своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, было опубликовано накануне, но собеседники нескольких газет утверждают: бывший король уже успел вылететь с Пиренейского полуострова через Португалию. На Доминикане, по словам источников, он планирует несколько недель провести с семьей. Другие издания пишут, что возможной конечной точкой может стать Новая Зеландия. Достоверно, впрочем, местонахождение Хуана Карлоса не знает даже премьер-министр Педро Санчес. Чуть ранее он сказал, что испанское правительство уважает принятое бывшим монархом решение. Хотя отдельные министры, как, например, вице-премьер Пабло Иглесиас, назвал его отъезд «недостойным».

Громче всего же недовольство высказывают в Каталонии. Лидер испанской автономии Ким Торра призвал нынешнего монарха Филиппа VI отречься от престола из-за бегства его отца.

Согласно опубликованному накануне письму своему сыну, Хуан Карлос I связывает свой отъезд с личными причинами. Его адвокаты уверяют, что бывший король всегда будет доступен для следствия. В свою очередь, Филипп VI призвал подчеркивать «историческую важность» почти 40-летнего правления своего отца, взошедшего на престол сразу после смерти диктатора Франсиско Франко и находившегося там до 2014 года.

Следователи Испании и Швейцарии подозревают, что Хуан Карлос I скрывал счета и свои офшорные фонды, на один из которых в 2008 году, в частности, поступил перевод в 100 млн долларов. Как утверждается, эти деньги экс-король мог получить за посредничество при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии.

Скандал вокруг бывшего монарха может серьезно сказаться на авторитете монархии в Испании. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала доктор политических наук, сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко. По словам Прохоренко, испанский король, в отличие от королевы Великобритании, имеет полномочия, которые позволяют ему вмешиваться в политические процессы.