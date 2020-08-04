В Белоруссии начались военные учения, в ходе которых будет отрабатываться посадка самолетов на трассу «Минск – Брест»

В Белоруссии сегодня начались военные учения, в ходе которых, в частности, будет отрабатываться посадка самолетов на трассу «Минск – Брест», — сообщили в министерстве обороны. Трасса М1 идет из Польши в Россию через белорусскую территорию.

Министерство обороны рапортует также, что офицеры белорусской армии заявили о полной поддержке Александра Лукашенко.

На этом фоне сегодня в Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах. Впрочем, ключевого соперника Александра Лукашенко и ряд других оппозиционеров на них не допустили. Перед выборами в стране разразился скандал, напрямую связанный с Россией.

Белорусам предстоит отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. В выборах участвует и действующий президент Александр Лукашенко, он собирается идти уже на шестой срок. Страной бессменно правит уже больше четверти века. Начало избирательной кампании в Белоруссии ознаменовалось задержаниями и арестами оппозиционных кандидатов и их сторонников. Политологи предполагали, что конкуренцию Лукашенко на выборах составит бывший глава Белгазпромбанка, а в последнее время оппозиционный политик Виктор Бабарико, но в финансовой организации, которой он руководил 20 лет до середины мая, прошли обыски, он и ряд топ-менеджеров и сотрудников стали фигурантами уголовного дела. Бабарико арестован, вину в создании организованной преступной группы и выводе крупных денежных сумм за границу он не признаёт. За решёткой оказался и оппозиционный блогер Сергей Тихановский, его жена Светлана сама выдвинулась в президенты, прошла регистрацию и по сути она единственный кандидат от оппозиции. В её поддержку проходят митинги, на некоторые по оценке белорусских правозащитников приходят больше 30 тысяч человек. Люди требуют проведения честных выборов, освобождения политзаключенных и отставки власти. Во время пикетов в поддержку соперников Лукашенко, которые шли по всей Белоруссии, задержали только по официальным данным почти 300 человек. Аресты, обыски, угрозы — выдержали это не все. Не допущенный к выборам Валерий Цепкало — в прошлом высокопоставленный дипломат — по соображениям безопасности покинул Белоруссию вместе с детьми. Ситуация в республике, и так накалённая перед выборами до предела, обострилась после задержания в минувшую среду 33-х россиян. Минск утверждает, что это наёмники частной военной компании Вагнер, которые воевали в Донбассе. Следственный комитет Белоруссии заподозрил их в подготовке массовых беспорядков в стране и связях с отстранённым кандидатом Тихановским. Глава СК позже рассказал, что в качестве отвлекающего манёвра россияне взяли билеты на самолет в Турцию, но никуда не улетели и готовили беспорядки в ожидании прибытия к ним ещё двух групп из России. Отметим, что сразу после задержания россиян в санатории под Минском госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что группа готовила теракт перед выборами президента. Сообщников задержанных, а их по словам Равкова может быть 200 человек, ищут.

Президент Лукашенко выступил с обращением к гражданам и парламенту. Лукашенко, в частности, заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Он, в частности, отметил, что начали давать показания россияне, задержанные в Белоруссии. В Минске их называют наемниками из ЧВК «Вагнер». По данным Лукашенко, еще один отряд боевиков переброшен на юг страны. Одновременно белорусский руководитель заявил, что Россия навсегда останется союзником Белоруссии, несмотря на то, что братские отношения с белорусами она променяла на партнерские.

Александр Лукашенко жертвует российско-белорусскими отношениями в попытке показать свою востребованность на посту президента. Так прокомментировал «Эху Москвы» сегодняшние высказывания белорусского лидера первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Константин Затулин считает, что России пора соответствующим образом отреагировать на заявления Лукашенко.

МИД России сегодня предупредил, что не даст в обиду россиян, задержанных в Белоруссии. В Минске об этом знают, — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она называет задержание спектаклем. При этом Захарова добавила, что сиюминутные интересы не влияют на братские отношения России и Белоруссии.

В своей речи Александр Лукашенко предупредил организаторов и участников несогласованных акций, что реакция властей будет мгновенной, а отпор – самым жестким. Лукашенко утверждает, что в Белоруссии никому не затыкают рот. Он призвал всех, кто хочет другого президента, идти не на площади, а на избирательные участки.

В Белоруссии сейчас наблюдается серьезная протестная активность. Раньше такого никогда не было, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш.