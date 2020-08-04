Лукашенко использует ситуацию с задержанными россиянами во внутриполитических целях – политолог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует ситуацию с 33 задержанными россиянами, которых называют членами частной военной компании «Вагнера», во внутриполитических целях для усиления контроля за оппонентами. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Таким образом он прокомментировал слова Лукашенко о том, что задержанные под Минском россияне дали показания следствию и «рассказали все».

По словам президента, задержанные были направлены в Белоруссию специально и получили приказ ждать. При этом глава государства счел враньем информацию о том, что граждане России направлялись в Стамбул.

С точки зрения В.Карбалевича, «сами власти не слишком подтверждают свою версию». «Если бы эти «вагнеровцы» действительно приехали в Белоруссию, чтобы осуществить переворот, то реакция властей была бы другой. Они ввели бы режим чрезвычайного положения, закрыли бы границы с Россией, отозвали бы посла. Но ничего этого нет», — отметил он.

В.Карбалевич обратил внимание на то, что единственным последствием этого задержания стало усиление контроля за оппонентами внутри страны. «Фактически приостановилось проведение митингов кандидата в президенты Светланы Тихановской. Опять же граждан пугают, чтобы они не выходили на акции, потому что вот из России приехали боевики», — уточнил он.

Вместе с тем В.Карбалевич добавил, что до сих пор ясного ответа на вопрос, что эти люди делали в Белоруссии, нет, даже с российской стороны. «Такое впечатление, что кто-то что-то не договаривает в этой истории», — заключил он.

Россияне были задержаны 29 июля белорусскими силовиками в санатории «Белорусочка» под Минском. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнера», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.