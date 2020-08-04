Компания Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам, которые устроили атаку на ее онлайн-сервисы

Взамен производитель умных часов, фитнес-браслетов и техники для GPS-навигации получил ключ для расшифровки файлов и возобновления доступа к своим сервисам. Об этом сообщили источники Sky News. По данным издания, выкуп был заплачен через стороннюю фирму, чтобы не попасть под санкции США из-за сделки с киберпреступниками. Каков был размер выкупа, не уточняется. Издание BleepingComputer со ссылкой на источник писало, что хакеры потребовали от Garmin 10 миллионов долларов за возвращение доступа к ее сервисам.