Минск объявил об учениях войск ПВО и ВВС накануне президентских выборов

В ходе учений будет отработана посадка истребителей на трассу Минск — Брест, там заранее подготовлен аэродромный участок, сообщает в Telegram Минобороны Белоруссии. В военном ведомстве отметили, что первый этап оперативно-тактический учений пройдет с 4 по 7 августа. После приземления на автодорогу самолеты отправятся на полигон «Ружаны», где нанесут удар по наземным целям.

