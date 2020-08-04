Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест Шклярова

Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Гашинский.

«Суд отказал. Мы планируем дальнейшее обжалование в вышестоящие инстанции, так как считаем это решение незаконным и необоснованным», — подчеркнул он.

А.Гашинский также отметил, что на его подзащитного «оказывается психологическое давление» в СИЗО. «Шкляров сообщил мне, что охрана и конвой в СИЗО всячески придираются к нему — то он кровать неправильно заправил, то встал неправильно, то сел неправильно. Ему уже вынесли предупреждение и сказали, что за следующее нарушение он будет помещен в карцер на 10 суток», — заключил адвокат.

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Позже суд арестовал его на два месяца. Задержание политтехнолога связывают с его работой на блогера Сергея Тихановского.