Участницы «Марша матерей» призывают поддержать фигурантов дела «Нового величия» на оглашении приговора 6 августа

Участницы «Марша матерей» призывают поддержать фигурантов дела об экстремистской организации «Новое величие» на оглашении приговора 6 августа. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Анна Наринская.

«Я и мои подруги по «Маршу матерей» предлагаем провести не акцию или митинг, а прийти в суд на оглашение приговора. Мне кажется, очень важно показать, что общество не потеряло интерес к этому процессу», — пояснила она.

А.Наринская отметила, что участницы «Марша матерей» считают данное дело сфабрикованным. «Мы изучили все материалы, поговорили с множеством людей и пришли к выводу, что это дело — абсолютная провокация, затеянная ФСБ. Никакой экстремистской группировки фигуранты не составляют. Ни прокуроры, ни следователи этого даже не отрицают. Они не поломали чьего-то имущества, ничего не украли, никому не причинили боли или вреда. Мы считаем очень важным, чтобы была проявлена поддержка к несправедливо обвиненным ребятам, поэтому призываем всех присутствовать на открытых слушаниях», — заключила она.

Участников движения «Новое величие» — Марию Дубовик, Анну Павликову, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Павла Ребровского и Рустама Рустамова — задержали 15 марта 2018 года, перед президентскими выборами. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем по ч.1, 2 статьи 282.1 УК.

По версии следствия, участники «Нового величия» готовили «конституционный переворот с последующим захватом власти». Выступая «как противники президента Владимира Путина и российских силовиков», они создали экстремистскую организацию, призванную «дестабилизировать действующий режим» и изменить форму правления в России путем свержения Путина.

В основу обвинения легли показания информатора силовиков Руслана Данилова, фигурировавшего в качестве засекреченного ключевого свидетеля под именем Александр Константинов. Все обвинение строилось на его показаниях, меж тем именно он, по сути, был идеологом движения: обеспечивал финансами, написал устав, придумал название «Новое величие», арендовал помещения для встреч.

Из материалов дела также известно, что в организации состояли еще три силовика под прикрытием: старший уполномоченный капитан полиции М. И. Расторгуев, сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов и оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД Юрий Испанцев. Причем Кашапов предоставлял фигурантам дела патроны для стрельбы по мишеням.

Фигуранты дела отрицают свою вину и называют дело сфабрикованным провокаторами из ФСБ и Центра «Э» МВД.