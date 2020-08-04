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17:05, 04 августа 2020

Черногория заявила о готовности принять российских туристов

Однако, как обратил внимание вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, Россия пока не открыла границы на выезд. Горин добавил, что многие другие страны уже также изъявляли желание принять российских туристов, однако эпидемиологическая обстановка пока этого не позволяет.



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