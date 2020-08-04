Адвокаты полицейских, задержанных по делу Голунова, утверждают, что следователи не обнаружили в нем заказчика

Адвокаты полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова, утверждают, что следователи не обнаружили в нем заказчика. При этом данные о том, выяснялся ли этот вопрос, разнятся.

Следствие и не пыталось установить заказчика по делу о подброшенных Голунову наркотиках, сказал интернет-изданию РБК адвокат одного из фигурантов дела Алексей Коврижкин. Он утверждает, что подобные действия не проводились, поскольку президент Владимир Путин не давал такого поручения. Речь, отметил юрист, идет только о том, что пятерым бывшим полицейским, проходящим по делу, вменяют корыстное желание продвинуться по службе.

Между тем источники агентства «Интерфакс», подтверждая отсутствие в окончательном обвинении заказчика, настаивает, что версия о его наличии все же прорабатывалась. Сам Голунов уверяет, что еще не получал какой-либо информации на эту тему, а его адвокат Сергей Бадамшин назвал новые сведения «глупым вбросом со стороны «Интерфакса».

По делу Голунова проходят бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы. Именно они задерживали журналиста, вменяя ему покушение на сбыт запрещенных веществ. Самих полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации материалов дела и незаконном обороте наркотиков.

Дело Голунова получило широкий резонанс после его задержания в июне прошлого года. Спустя менее чем неделю после предъявления подозрений с журналиста сняли все претензии.