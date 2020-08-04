Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о недопустимости их проведения. Во время обращения к народу и парламенту он заявил, что власти Белоруссии «никому не закрывают рот» и дают возможность высказаться на разрешенных мероприятиях. Но если акция запрещена, то участие в ней — это правонарушение. «Реакция будет мгновенной, отпор — самым жестким», — сказал Лукашенко. Также он призвал всех, кто хочет другого президента Белоруссии, идти не на площади, а на избирательные участки.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок. Его основные соперники Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не смогли пройти регистрацию в ЦИК. В отношении Бабарико возбудили уголовное дело, он арестован.