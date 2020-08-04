Власти Чечни заставили более 100 молодых людей вернуться в республику и публично извиниться за недостойное поведение

Власти Чечни заставили более 100 молодых людей вернуться из Москвы в республику и публично извиниться за недостойное поведение. После этого их отправили на «самую грязную работу», говорится в репортаже ЧГТРК «Грозный». Задержанных в нем называют «правонарушителями, мошенниками и лицами, пристрастившимися к наркотикам». На встречу с ними приехали их родители, а также депутат Госдумы Адам Делимханов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев. Они не уточнили, что именно сделали молодые люди.