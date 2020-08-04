В Волгограде возбудили дело против журналистки, освещавшей акции в поддержку Хабаровска

Сотрудница «Кавказского узла» Татьяна Филимонова рассказала «Юг. МБХ медиа», что сегодня к ней домой пришли двое полицейских и вручили извещение о возбуждении административного дела, после чего потребовали явиться в отделение для подписания протокола. По словам Филимоновой, 1 августа на акции в Волгограде в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала работали двое журналистов «Кавказского узла», но повестка пока пришла только ей. Филимонова считает, что ее приняли за участницу митинга, поскольку журналистское удостоверение и редакционное задание лежали у нее в сумке, а у коллеги был бейдж.