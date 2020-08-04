Следствие не установило заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова

Они не фигурируют в окончательном обвинении, предъявленном бывшим полицейским. Версия о том, что заказчик может быть, прорабатывалась в ходе расследования, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, следствие не нашло новых мотивов в действиях силовиков, задержавших Голунова, кроме как продвижение по службе и корыстных побуждений.

Сам Голунов пока воздержался от комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции. Ранее журналист говорил, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.