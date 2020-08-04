В Подмосковье при крушении дельталета погибли два человека

Авария произошла в Можайском городском округе в районе 97-го км трассы М-1, около деревни Шаликово, сообщает областной главк МЧС. Спасателям пришлось деблокировать пилотов из покореженных конструкций. Один из них погиб сразу, второй был госпитализирован, но спасти его не удалось. По данным источника ТАСС в экстренных службах, дельталет принадлежал «Московской областной противопожарно-спасательной службе».