В Москве усиливается контроль за соблюдением масочного режима

В частности, рейды возобновились в метро. Пассажиров без масок штрафуют на 5 тысяч рублей, — рассказал заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Олег Иванов. Об ужесточении проверок ранее объявил и Роспотребнадзор. За несоблюдение масочного режима в магазинах снова стали штрафовать как покупателей, так и сотрудников.
2020-08-04T16:07:49+03:00
2020-08-04T16:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 04 августа 2020
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