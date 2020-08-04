В Москве усиливается контроль за соблюдением масочного режима

В частности, рейды возобновились в метро. Пассажиров без масок штрафуют на 5 тысяч рублей, — рассказал заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Олег Иванов. Об ужесточении проверок ранее объявил и Роспотребнадзор. За несоблюдение масочного режима в магазинах снова стали штрафовать как покупателей, так и сотрудников.