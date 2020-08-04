Суворовское училище в Казани уволило тренера детских команд «Что? Где? Когда?», ранее подозреваемого в домогательствах

Суворовское училище в Казани уволило тренера детских команд «Что? Где? Когда?», которого ранее подозревали в домогательствах к подросткам. Тем не менее, как сообщает интернет-издание «Медуза», мужчина продолжает работать с детьми в одной из школ Казани.

Трудовые отношения Казанского суворовского училища с педагогом дополнительного образования Айратом Мухарлямовым закончились. Мужчину, который ранее стал одним из фигурантов журналистского расследования о сексуальных отношениях тренеров местного школьного клуба «Что? Где? Когда?» с несовершеннолетними, попросили написать заявление. После объяснений с руководством в штате он более не числится. Как пояснили «Медузе» в училище, при приеме на работу о каких-либо актуальных претензиях в адрес педагога известно не было, более того, он предоставил полагающуюся в таких случаях справку об отсутствии судимости и документ о проведенной год назад доследственной проверке, по итогам которой в СК пришли к выводу, что в действиях Мухарлямова признаков преступления выявлено не было. В 2019 году казанское издание «Площадь свободы» опубликовало расследование, в котором о домогательствах, шантаже и попытке изнасилования со стороны Мухарлямова рассказали несколько девушек, не достигших 18-летия. Утверждалось, что тренер во время поездок на интеллектуальные пользовался тем, что в гостиницах мог оставаться наедине с ними.

Обвинения в неподобающем поведении и насилии уволенный теперь тренер полностью отрицал.