Сегодня в Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах

Президент Лукашенко выступил с обращением к гражданам и парламенту. Лукашенко, в частности, заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Он, в частности, отметил, что начали давать показания россияне, задержанные в Белоруссии. В Минске их называют наемниками из ЧВК «Вагнер». По данным Лукашенко, еще один отряд боевиков переброшен на юг страны. Одновременно белорусский руководитель заявил, что Россия навсегда останется союзником Белоруссии, несмотря на то, что братские отношения с белорусами она променяла на партнерские.

Александр Лукашенко жертвует российско-белорусскими отношениями в попытке показать свою востребованность на посту президента. Так прокомментировал «Эху Москвы» сегодняшние высказывания белорусского лидера первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что России пора соответствующим образом отреагировать на заявления Лукашенко.