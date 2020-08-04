По данным столичных властей, более 40 тысяч пассажиров московского транспорта оштрафованы за отсутствие масок с момента введения масочно-перчаточного режима. Общая сумма штрафов – свыше 210 миллионов рублей. Ранее источник ТАСС сообщил, что с августа полиция снова начала массово штрафовать за отсутствие масок.
2020-08-04T15:33:58+03:00
2020-08-04T15:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 04 августа 2020
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