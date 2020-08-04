Комитета против пыток: СК начал проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года

Правозащитники из Комитета против пыток сообщают о том, что СК начал первую доследственную проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года. Михаил Файто смог добиться проверки после того, как суд прекратил его административное дело за участие в митинге за отсутствием состава преступления. Файто утверждает, что его задержали 3 августа. Сотрудники полиции избили задержанного после того, как он стал задавать вопросы и оспаривать законность действий правоохранительных органов.

На акциях в июлях и августе были задержаны тысячи человек. Юристы Комитета против пыток, «Агоры» и «Зоны права» представляют интересы 23 пострадавших от правоохранительных органов. ЕСПЧ ранее приступил к рассмотрению первых 17 дел, — напоминает «Коммерсантъ».