Казанское суворовское училище уволило Айрата Мухарлямова – тренера детских команд «Что? Где? Когда?», сообщает издание «Медуза». Отмечается, что Мухарлямов – один из фигурантов расследования о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. В домогательствах и попытке изнасилования его обвинили семь девушек, которым на момент публикации еще не исполнилось 18 лет. Мухарлямов все отрицает.