Казанское суворовское училище уволило Айрата Мухарлямова – тренера детских команд «Что? Где? Когда?», сообщает издание «Медуза». Отмечается, что Мухарлямов – один из фигурантов расследования о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. В домогательствах и попытке изнасилования его обвинили семь девушек, которым на момент публикации еще не исполнилось 18 лет. Мухарлямов все отрицает.
2020-08-04T15:31:09+03:00
2020-08-04T15:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 августа 2020
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